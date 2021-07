Sospeso il campo estivo all’Istituto Salesiani di Caserta. Decisione dell’Asl di Caserta dopo che sono certificati tre casi di positività, due tra i bambini ed uno tra le animatrici. Lo stop agli incontri servirà per poter permettere a tutti coloro che sono in quarantena di poter effettuare i tamponi per verificare la positività o meno al Covid. Sono 300 al momento le persone in isolamento a causa del cluster.

La pagina Facebook dell’Istituto Salesiano ha scritto: “A motivo di alcuni casi positivi al covid-19, l’ASL ha disposto l’interruzione cautelativa del campo estivo Estate Ragazzi fino a lunedì 12 luglio. L’Istituto effettuerà la sanificazione di tutti gli ambienti esterni ed interni utilizzati per il campo. L’Estate Ragazzi riprenderà martedì 13 luglio”.