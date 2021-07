Si è schiantato nella notte mentre facevo ritorno a Sarno. Ha perso la vita Salvatore Corrado, 35 anni, famoso nel mondo dell’automobilismo perché da anni a servizio presso il Circuito di Sarno. L’incidente sull’arteria dei Paesi Vesuviani, poco prima dello svincolo di Palma Campania. Inutili i soccorsi giunti sul posto. Da chiarire la dinamica del sinistro di cui si sa ancora poco.

Ecco il messaggio lasciato sui social del circuito: “La proprietà, i collaboratori, i colleghi del Circuito Internazionale Napoli rivolgono un pensiero alla famiglia Corrado sentendosi realmente vicini a loro in questo triste momento. Requiem aeternam dona eis, riposa in pace Salvatore, Rest in peace Salvatore. Il Circuito Internazionale Napoli osserva la chiusura odierna in segno di lutto”.