Ancora sangue sulle strade in Campania. Stavolta è accaduto sulla Statale 598 Fondovalle d’Agri, nel comune di Atena Lucana. Una donna di 80 anni originaria della Basilicata ha perso la vita dopo un incidente. Fatale lo schianto contro un camion. L’anziana era in compagnia di un’altra persona, un uomo di 80 anni, ricoverato in gravi condizioni. Anche il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 che hanno soccorso i malcapitati, anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro fatale. L’impatto frontale tra il veicolo e il camion non ha lasciato scampo all’anziana 80enne.