Dramma a Santa Maria Capua Vetere in via Galatina. Una donna di 34 anni, il suo nome era Marica, si era recata in compagnia dei propri genitori presso una rosticceria ad angolo con il Maxistore Decó per una cena veloce. Stava mangiando quando è successo qualcosa: forse un malore o un boccone. I genitori e gli altri avventori della rosticceria hanno allertato i soccorsi mentre la ragazza cianotica perdeva i sensi. All’arrivo sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della 34enne.

Marica è morta in pochi minuti tra la disperazione dei familiari e lo sbigottimento degli avventori del locale che hanno visto impotenti consumarsi una tragedia sotto i loro occhi.