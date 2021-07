Si torna a morire per Covid in Irpinia. È deceduta nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente di 72 anni di Santa Paolina, ricoverata dal 6 giugno e in terapia intensiva dal 12. Dolore e cordoglio nella piccola comunità irpina.

Nello stesso presidio ospedaliero aumentano, seppure di poco, i pazienti alle prese con il virus. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati risultano ricoverati 10 pazienti, di cui 6 in Terapia Intensiva e 4 nell’Unità operativa di Malattie Infettive.