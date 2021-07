Tremendo incidente a Capri: un autobus è precipitato nei pressi del lido Gemma a Marina Grande. A bordo una decina di persone rimasti tutti feriti, di cui uno in condizioni gravi, sarebbe un turista di Roma. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Belvedere e Tre Re: il mezzo avrebbe colpito la ringhiera di protezione, che avrebbe ceduto, facendo precipitare il bus da un’altezza di circa 5 metri. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

«Ci siamo gettati in acqua, abbiamo temuto fosse crollato un palazzo», raccontano i bagnanti ancora sotto choc. Altri raccontano dell’uomo in gravi condizioni portato via dall’ambulanza e che faticava a respirare.