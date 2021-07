Nell’ambito delle attivita’ di presidio del territorio dell’operazione “Strade Sicure” del raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), sono assicurati nella trascorsa settimana nr. 385 servizi di pattuglia e come risultato individuato un inizio di rogo, 931 persone identificate, di cui 4 sanzionate, 768 veicoli controllati, di cui 2 sequestrato, 4.058,00 euro di sanzioni comminate. Lo ha riferito la prefettura nel consueto report sulle attivita’ nell’area Terra dei fuochi. In particolare nella giornata del 10 Luglio si e’ svolta un’ attivita’ di controllo sul territorio per lo sversamento e roghi illeciti di rifiuti, nelle localita’ di Napoli e Caserta. Prosegue l’attivita’ di controllo delle zone interessate agli sversamenti e le possibili attivita’ riconducibili, con il prezioso aiuto della squadra Raven dell’Esercito Italiano.

Nel corso delle operazioni di maggior rilievo della settimana scorsa assicurato il necessario supporto di polizia giudiziaria della polizia municipale di Mondragone (Ce), dei carabinieri di Cancello ed Arnone (Ce), dei Carabinieri di Grazzanise (Ce), della polizia municipale di Grazzanise (Ce), dei carabinieri di Mondragone (Ce) e della Polizia Municipale di Giugliano in Campania (Na). Le attivita’ si inquadrano nelle azioni di “primo e secondo livello” (cioe’ operate h 24 da pattuglie dall’Esercito ovvero da pattuglie miste con il supporto delle Polizie Locali o dei presidi territoriali dei carabinieri) che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della cabina di regia della “Terra dei Fuochi”, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.