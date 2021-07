I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto aggravato un 35enne di Roccapiemonte (Salerno). Intorno all’1.30 è stato sorpreso mentre lanciava un masso in granito contro una vetrina di un bar del Centro Direzionale. Non è riuscito a rubare alcunchè perché una guardia giurata ha allertato i carabinieri prima che potesse fuggire

L’uomo è così finito in manette ed è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Appena ieri a Castellammare un uomo è finito in arresto per avere rotto la vetrina di un bar. Il suo obiettivo rubare un pacco di cialde di caffè.