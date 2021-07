Ha tentato di cambiare alle Poste un assegno di mille euro ottenuto a titolo di risarcimento per un incidente stradale subito utilizzando però una carta d’identita’ falsa: e’ accaduto a Napoli dove gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato un 47enne napoletano con precedenti di polizia. Si tratta di Gennaro Rulli, accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio. Un reato per il quale è gia’ condannato, per direttissima, a dieci mesi di reclusione. Quando ha presentato l’assegno da cambiare e mostrato il documento, il sistema antifrode delle Poste ha emesso una segnalazione di anomalia che ha comportato l’intervento della Polizia. Gli agenti hanno sottoposto a controllati la carta d’identita’ esibita ed e’ emerso che era falsa: il documento altro non era che una fedele riproduzione – illegale – della carta d’identita’ di cui lui stesso aveva denunciato lo smarrimento nell’agosto del 2020.

Agli investigatori resta ora da capire perche’ il 47enne abbia scelto di rivolgersi al falsario, come ha poi riferito ai poliziotti, invece che all’Anagrafe, per ottenere il duplicato del suo documento di riconoscimento. Non si esclude che avesse in mente di mettere a segno una truffa.