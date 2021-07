Salvato dagli uomini della Guardia Costiera avvertita da alcuni passanti che, nello specchio d’acqua del Lungomare, hanno visto questo ragazzo su un materassino che non si muoveva. Il ragazzo, domenica pomeriggio, si era messo su un materassino in mare per prendere il sole ed è svenuto. Il giovane, un ventenne straniero residente a Napoli, era steso sul materassino, apparentemente privo di conoscenza e quando la corrente lo ha spinto vicino agli scogli di via Caracciolo le persone che erano in strada si sono allarmate non vedendolo muoversi e hanno avvertito le forze dell’ordine. Ad intervenire sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di Napoli. Il ragazzo salvato dalla motovedetta della Guardia Costiera di Napoli.

Avvicinato il ragazzo steso sul materassino hanno notato che il ventenne era in stato confusionale che non rispondeva neanche agli uomini dell’equipaggio che l’hanno portato di urgenza sulla terraferma per consentire i soccorsi del 118. Sul posto anche gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che monitoravano la situazione dalla terraferma.