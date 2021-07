Virale in queste ore una foto scattata a Positano. La foto, in particolare, riprende due persone, un uomo ed una donna, che praticano il petplay rispettivamente nel ruolo di cane e di padrona. Nella foto, infatti, si vede l’uomo a quattro zampe che, al guinzaglio, accompagna la padrona in un giro turistico.

L’episodio rientra in quello che è un gioco di ruolo chiamato “petplay” che viene inserito tra le pratiche sadomaso e kinky. Il “gioco” prevede che una persona assuma i comportamenti, la postura e le sembianze di un determinato animale, in questo caso di un cane. Tra lo stupore generale dei presenti non è mancato chi ha deciso di giocare i numeri al lotto.