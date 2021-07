Un 25enne di Torre del Greco è deceduto l’altra mattina all’interno della Facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli in via Porta di Massa. Si tratterebbe di un suicidio secondo quanto hanno ricostruito i militari dell’Arma dei carabinieri intervenuti immediatamente sul posto. Il giovane si sarebbe lanciato, intorno alle 11 di mattina, dai piani alti dell’edificio nel cortile. Distrutti dal dolore i suoi genitori, il 25enne – raccontano i colleghi dell’università – era un ragazzo di buona famiglia, un giovane tranquillo. Alla base della decisione di farla finita i fallimenti universitari. Il ragazzo aveva annunciato in famiglia che sarebbe andato a discutere la sua tesi di laurea, ma in realtà erano solo fantasie. Da anni – secondo quanto è stato ricostruito – il giovane raccontava ai suoi di un percorso universitario che mai aveva compiuto. Diceva di doversi laureare, ma aveva sostenuto solo pochi esami.

Il 25enne non ha più retto al castello di carta che aveva costruito raffrontandolo alla cruda realtà. Ha deciso quindi di farla finita con tutto, non sopportando più il peso delle storie che aveva raccontato alla famiglia, incapace di reggere allo stress di dover invece spiegare tutti quegli anni in cui diceva di aver sostenuto esami mai effettivamente portati a termine.