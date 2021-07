Gli interventi di completamento dei giunti di dilatazione del viadotto ‘Zingariello’ della SS268 “del Vesuvio”, proseguiranno durante tutte le prossime notti comprese tra questa notte (venerdi’ 2 luglio) e quella di venerdi’ 9 luglio, sempre tra le ore 22.00 e le ore 6.30 del giorno successivo. Per l’esecuzione delle attivita’ e’ necessaria, in esclusivo orario notturno, l’interdizione della tratta di SS268 compresa tra gli svincoli di Somma Pomigliano (km 6,300) e Somma Vesuviana (km 8,500).

Le chiusure serali e notturne erano in programma già una settimana fa, poi il rinvio deciso per i prossimi sette giorni. Ancora il viadotto Zingariello coinvolto, come succede da ormai diversi anni.