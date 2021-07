Ladri in azione all’Autogrill di Teano sull’autostrada A1 Napoli-Roma. Almeno cinque ladri sono entrati in azione nella stazione di servizio con due mezzi: hanno sfondato le porte ed ancorato il bancomat ad uno dei veicoli, sradicandolo dal box dove è ubicato. Il bottino non è ancora quantificato: sul caso indaga la polizia stradale.

Le forze dell’ordine hanno subito acquisito le registrazioni delle telecamere per cercare di identificare la banda e la vettura sulla quale sono poi scappati. Un colpo portato a termine proprio nelle ore in cui tutta Italia festeggiava per la vittoria agli Europei di calcio.