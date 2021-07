Vittima di aggressioni verbali verso gli autisti, con sputi e corpi contundenti lanciati verso i mezzi. È quanto denunciano i delegati sindacali di Eav – Ente autonomo Volturno – a Meta di Sorrento che spiegano in una nota come vengono fatti oggetto di comportamenti aggressivi da parte di chi parcheggia impropriamente le auto in strada impedendo ai bus di fare manovra. «Tali aggressioni (al momento verbali, con oggetti contundenti e sputi verso i bus) sono compiuti ad opera di ignoti all’altezza dell’hotel “Giosuè a Mare”, infastiditi probabilmente, dal dover provvedere a liberare la strada dalle automobili degli ospiti dell’hotel impropriamente parcheggiate in curva e che ostacolano non solo la manovra dei mezzi ma interrompono il normale flusso stradale creando grossi disservizi dovuti ai ritardi sulla marcia» si legge nella nota inviata alla società di trasporto pubblico regionale ed alle forze dell’ordine.

Stando alla denuncia dei sindacati, gli autisti in servizio in penisola sorrentina sono fatti oggetto di atteggiamenti pericolosi e minacciosi. Sempre nello stesso punto della tratta che ricade nel comune di Meta di Sorrento. I sindacati si preoccupano per l’incolumità degli operatori e chiedono maggiore attenzione agli enti preposti.