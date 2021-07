Scomparso da sabato sera quando, uscito dalla sua abitazione di Montecorvino Pugliano, non aveva dato più notizie. Le ricerche sono andate avanti per ore, fino al tragico epilogo di questa mattina. Vittorio Olivieri, il 60enne scomparso nel fine settimana, è stato ritrovato senza vita in un casolare abbandonato sulla litoranea tra Salerno e Pontecagnano. I carabinieri della compagnia di Battipaglia ritengono che si sia tolto la vita, sparandosi con il suo fucile da caccia.

L’uomo, a quanto risulta, avrebbe lasciato anche un messaggio ai suoi familiari per spiegare le ragioni del gesto, una forte depressione a quanto pare. Il 60enne da tempo era anche in cura.