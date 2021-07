I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato Giuseppe Esposito, 54enne del posto gia’ noto alle forze dell’ordine. L’uomo sorpreso questa notte intorno alle 4, in via Regina Margherita, subito dopo aver spaccato la vetrina di un negozio per rubare un pacco di cialde di caffe’.

Finito in manette, Esposito è sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Davvero un gesto incredibile per un bene di pochissimo valore e che gli è valso l’arresto.