“Vola la campagna vaccinale. Il nostro Polo è un’eccellenza. Partono le convocazioni anche dei ragazzi dai 12 anni. L’appello ai genitori è forte: vacciniamoci e vacciniamo i nostri ragazzi. Il Polo Vaccinale di Somma Vesuviana dà il via alla vaccinazione anche per i ragazzi dai 12 anni. È però obbligatoria l’iscrizione alla piattaforma regionale”. Ad annunciarlo il sindaco Salvatore Di Sarno, che in pratica apre ai vaccini per i 12enne dell’area vesuviana.

Il primo cittadino aggiunge: “Ringrazio la referente Carmela Tufano, il Coordinatore Pasquale Fornaro, la dirigente dell’Asl Nunzia Tavella, Raffaele Cerciello del Centro Elim e Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola”.