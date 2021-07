Un ragazzo di 15 anni si è tuffato finendo con il volto contro un blocco di cemento e procurandosi un grave trauma facciale. È accaduto all’interno della darsena del cantiere navale Aprea di Torre Annunziata. Sul posto sono intervenuti la Guardia costiera, i Carabinieri, gli agenti di Polizia e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane ferito all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Il ragazzo, di Boscotrecase, non ha perso mai conoscenza e non è in pericolo di vita. Ma per lui si profila un lungo periodo in ospedale per le profonde ferite riportate al volto.