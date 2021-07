Un autocarro che trasportava latte si è ribaltato stamani nel comune di Caiazzo (Caserta), nella frazione di Cesarano. L’incidente è avvenuto di prima mattina intorno alle 7 sulla strada provinciale 333 in via Arcaico; il mezzo pesante, per causa ancora da accertare, è uscito fuori strada ribaltandosi, e il conducente è rimasto bloccato nell’abitacolo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, che ha lavorato sodo per estrarre il camionista dalle lamiere; l’uomo è rimasto ferito in modo grave ma non in pericolo di vita.