Brutto incidente ma per fortuna senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio sull’A3 Napoli-Salerno. Un’auto si è ribaltata all’altezza dell’uscita di Torre Annunziata Sud (nella foto de Il Mattino), per motivi da accertate. Sembrerebbe che la Lancia Y abbia urtato un ostacolo non ancora identificato. I due giovani sono rimasti intrappolati nel veicolo e solo i soccorritori sono riusciti a liberarli per poi condurli in ospedale.

Le loro condizioni non sono gravi e solo la ragazza resta ricoverata all’ospedale di Castellammare di Stabia per le ferite riportate. Il ragazzo invece, dopo le medicazioni del caso, ha ottenuto le dimissioni. Indagano i carabinieri.