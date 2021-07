Voleva cercare da solo la Grotta di San Catello, dove il santo si ritirava a pregare, a Monte Faito. Ma si è perso e ha telefonato al 112 che, dopo poche ore lo ha ritrovato. Nella giornata di domenica si è temuto per la sorte di un escursionista di Pomigliano d’Arco sulle cui tracce si sono messi immediatamente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e la Protezione Civile. L’uomo era in continuo contatto con i carabinieri, senza mai sentirsi abbandonato. Dopo qualche ora lo hanno ritrovato, anche grazie al supporto dei Volontari del Faito.

Era in buone condizioni di salute, anche se lo hanno sottoposto a controllo medico da parte dei sanitari del 118. Un controllo solo per scrupolo visto che l’uomo non aveva alcuna conseguenza fisica.