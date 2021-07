Oltre un’ora di paura per circa 30 passeggeri a bordo della Funivia Eav del Monte Faito a Castellammare di Stabia. Nessun rischio per la loro vita anche se la paura è chiaramente tanta. Il problema riguarda la mobilità del vagone che nel tragitto di ritorno a quota zero si è fermata nel vuoto ancora a parecchia distanza da terra. Sul posto i tecnici all’opera per ripristinare il servizio.

Attimi di terrore, quindi, per i viaggiatori soprattutto dopo quanto accaduto un mese fa al Mottarone, dove però i fatti erano però ben diversi. In questo caso si tratta di un problema tecnico certamente da brividi ma che si sta risolvendo. A dare l’allarme proprio i passeggeri con i telefoni cellulari.