Lo sport in molti modi è come l’educazione. Agli atleti devono essere insegnate nuove abilità, devono essere nutrite, specialmente nelle fasi di incompetenza conscia e competenza inconscia del loro apprendimento in cui queste nuove abilità sono ancora estranee a loro, come negli sport giovanili, e agli atleti deve essere dato il meglio opportunità di crescita e successo da parte dei propri allenatori e compagni di squadra. È l’ambiente generale, compreso un buon rapporto allenatore-atleta , l’accesso a una buona attrezzatura, ambienti di allenamento e competizione, meccanismi di supporto e consapevolezza di sé dell’atleta che consente a un atleta di essere il meglio che può essere. Simile a come uno studente, dato il miglior ambiente accademico possibile, prospererà e crescerà nel miglior adulto possibile.

Dopo aver condiviso questa ricerca, trovata in un interessante articolo dello studioso Fulbright e docente di Media and Education presso l’Università della Finlandia orientale, William Doyle, diamo un’occhiata a cosa possiamo trarne e come possiamo usarla come Coach per migliorare i nostri atleti, soprattutto negli sport giovanili.

Il professore di educazione di Harvard Howard Gardner è citato nell’articolo originale dicendo che gli americani potrebbero “imparare dalla Finlandia, che ha le scuole più efficaci e che fa esattamente l’opposto di quello che stiamo facendo negli Stati Uniti”. Si riferiva al modo in cui i bambini in Finlandia vengono scolarizzati. Più specificamente, si riferiva alla cultura che i loro insegnanti hanno creato per loro sulla base di valori e comportamenti importanti.

Ad esempio, in Finlandia, i bambini non ricevono una formazione accademica formale fino all’età di sette anni. Fino ad allora, molti sono all’asilo e imparano attraverso il gioco, le canzoni, i giochi e la conversazione. La maggior parte dei bambini va a scuola a piedi o in bicicletta, l’orario scolastico è breve e i compiti sono generalmente leggeri.

Gli studenti finlandesi imparano attraverso un ambiente non strutturato in cui i test vengono eseguiti attraverso un’attenta attenzione dell’insegnante e l’apprendimento è modellato dagli esperti: gli insegnanti.

Quando guardiamo agli sport giovanili in particolare, il gioco non strutturato sviluppa capacità decisionali, resilienza e promuove la leadership. Lo sport, come la scuola, è un veicolo per insegnare le abilità della vita, un’opportunità per partecipare e dare il meglio di sé in qualcosa. Vincere non è il risultato finale, soprattutto nello sport giovanile. Anche a livello di élite, se ti concentri sul risultato finale perdi di vista il piacere di partecipare e la meravigliosa esperienza del percorso sportivo.

Gli scolari in Finlandia hanno anche una pausa di gioco libero all’aperto di 15 minuti obbligatoria ogni ora di ogni giorno. L’aria fresca, la natura e le pause regolari per l’attività fisica sono considerati motori di apprendimento.

In sostanza, le scuole finlandesi stanno creando una cultura ideale affinché i loro studenti abbiano successo non solo durante gli anni scolastici, ma anche come adulti negli anni a venire, dando loro ciò di cui hanno bisogno per avere successo. La loro filosofia culturale è quella di lasciare che i bambini siano bambini e che imparino attraverso il gioco.

Nella sua descrizione più semplice e utile, la cultura è il “modo in cui ci comportiamo” o il “modo in cui facciamo le cose”.

Quando guardiamo alle squadre sportive e agli sport giovanili, la cultura viene ora riconosciuta come un fattore di prestazione significativo. Se hai la cultura “giusta”, è più probabile che il tuo team raggiunga un successo sostenibile. Se hai la cultura “sbagliata”, le tue possibilità di successo, anche fugace, sono quasi zero.

Bo Hanson di Athlete Assessments ha lavorato con più di 700 diverse squadre sportive in un periodo di 15 anni. Lavorando con così tanti team, Bo ha visto molte culture diverse, sia di successo che di insuccesso.

“L’articolo di William Doyle, sebbene parli di istruzione, evidenzia esattamente la necessità di una cultura di successo e ci sono certamente modelli di comportamento che sono diventati chiari per me che segnalano una cultura di successo”, ha detto Bo.

“Cose come essere deliberati riguardo alla cultura che vuoi; avere un processo per sviluppare la cultura; definire e modellare i valori ei comportamenti; mantenere i membri del team responsabili, concentrati e gratificanti per gli sforzi, non per i risultati; il Coach è il leader supremo, che dà l’esempio; comportamenti scorretti non sono tollerati e trattati in modo appropriato; la cultura è rafforzata attraverso i simboli delle squadre e gli atti simbolici. Queste sono le cose che creano una cultura di successo.

“Guardiamo alle scuole finlandesi come un esempio perfetto, a causa della cultura accademica di successo e dei valori e dei comportamenti instillati negli studenti, il paese ha una storia di produrre i punteggi dei test globali più alti nel mondo occidentale, sono anche classificati come i più alfabetizzati nazione.

“I bambini in Finlandia hanno ottimi rapporti con i loro insegnanti. L’ambiente emotivo è caldo, sicuro, rispettoso e di grande supporto. Possiamo anche guardare esempi di squadre sportive in cui gli atleti apprezzano le stesse cose e dove i loro comportamenti avvantaggiano la squadra e possiamo vedere che sono quelli che stanno raggiungendo livelli più alti di successo. Questo non è diverso negli sport d’élite o giovanili.

Quando un allenatore e un atleta hanno un rapporto forte e rispettoso a vicenda e quando un allenatore crea un ambiente produttivo per i loro atleti, è più probabile che abbiano successo nello sport prescelto.

“Uno dei miei esempi di cultura di squadra è stato durante il processo di selezione per i Campionati del mondo di canottaggio. Dovevi vincere ogni gara di selezione a cui partecipavi per qualificarti. Il mio equipaggio si è formato con questo scopo in mente, con nuove attrezzature, nuove barche e un ambiente gestito in modo professionale che il mio Coach ha formato diversi anni prima. Parte di questa cultura era l’aspettativa di successo. Quando abbiamo vinto una gara, non c’era fanfara. Il mio allenatore direbbe semplicemente: “Ben fatto, ora la prossima gara è alle 16:00 di oggi – questo è ciò che faremo per prepararci”.

“Non festeggiare mi sembrava un po’ estraneo, tuttavia, il mio allenatore aveva una visione più grande che vincere le gare del Campionato di Stato. Il mio allenatore era abituato al successo. Era quello che si aspettava e che ci ha insegnato ad aspettarci. È stata la cultura che ha creato e ci ha aiutato ad avere successo”.