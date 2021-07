Sisma registrato alle ore 00:18 di oggi, dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Campania. La scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ha avuto come epicentro Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Naturalmente nessuna paura per i residenti con pochissimi che sono riusciti ad avvertirla.

Sempre in Campania si sono registrate poco dopo altre due scosse di lieve intensità in provincia di Salerno. Una a Montesano sulla Marcella, a mezzanotte e 33, e l’altra a Casaletto Spartano, di magnitudo 0.5, alle 5 e 22 del mattino. Anche in questo caso nessun danno a cose o persone.