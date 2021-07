I feriti totali sono cinque, ma solo un povero bambino di appena quattro anni rischia la vita. Un piccolo nemmeno coinvolto nell’incidente ma che ha avuto la sfortuna di attraversare la strada in quel momento tenendo la mano dello zio insieme al fratello più grande. Anche l’uomo e l’altro bimbo sono ricoverati ma le loro condizioni non preoccupano. I fatti a Scafati ieri sera in via Oberdan dove si sono scontrati i due mezzi.

Tra i feriti anche i due conducenti degli scooter che hanno provocato il sinistro. Un impatto molto violento che ha causato lesioni importanti anche ai centauri. Il bambino di quattro anni si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.