Addio a Giovanni Di Martino, 39 anni, noto imprenditore nel settore dei macchinari industriali. Il decesso ieri in un incidente stradale avvenuto a via Santa Maria a Cubito a Giugliano. Di Martino a bordo di una Fiat Panda è apparso subito in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a soccorrere l’uomo senza riuscire a salvarlo.

Lo schianto è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Si sono scontrate una Fiat Panda ed una Multipla. Giovanni sembrerebbe stesse facendo rientro a Giugliano, città dove viveva da sposato, dal suo deposito di San Cipriano d’Aversa, nel Casertano.