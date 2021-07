Bruttissimo incidente nella notte scorsa a Capaccio Paestum in località Borgonuovo. L’impatto è avvenuto in via Magna Grecia dove due auto si sono scontrate. Gravemente ferito P.C., chef 35enne del posto che tornava a casa dopo una lunga serata di lavoro in un camping turistico della zona. Soccorso dai volontari della Croce Gialla di Agropoli e trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

La Lancia Lybra del 35enne, sfondatasi completamente sul lato sinistro. Nel violentissimo impatto la sua auto si è girata due volte su sé stessa sulla carreggiata. La Fiat 500, invece, ha arrestato la propria corsa finendo contro un grosso vaso.