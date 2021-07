È morto dopo sei giorni di agonia Marco Rocco, il 24enne vittima di un incidente stradale avvenuto una settimana fa. La comunità di Pozzuoli è in lutto per la perdita del suo giovanissimo cittadino. Il ragazzo è spirato sabato all’ospedale Santa Maria delle Grazie dopo sei giorni di ricovero: la scorsa domenica, 18 luglio, infatti, intorno alle ore 13, il 24enne si trovava in via Artiaco quando è stato coinvolto in un incidente stradale. Marco Rocco viaggiava a bordo della sua motocicletta. Da una prima ricostruzione dell’incidente, la motocicletta guidata dal 24enne si sarebbe scontrata con una vettura che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto violentissimo e per questo le condizioni della vittima erano apparse subito gravi. I medici dell’ospedale hanno fatto l’impossibile per salvargli la vita, ma dopo sei giorni in ospedale, il giovane è deceduto.