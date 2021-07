Tragico incidente in Campania nella serata di ieri. Pasquale Ilardo, 23 anni, ha perso la vita nel Casertano. Il ragazzo di Santa Maria Capua Vetere si trovava sull’Appia all’altezza di Carinola quando si è scontrato con una vettura proveniente dal senso di marcia opposto. Sul posto le forze dell’ordine per le indagini ed accertare la dinamica dei fatti. Il giovane è morto poco dopo per le ferite riportate nell’incidente. Per l’automobilista, invece, un malore ed curato al Pronto Soccorso di Sessa Aurunca.

Tantissimi i messaggi sui social per il ragazzo: “Mi hai spezzato il cuore, riposa in pace amico mio”, “Il tuo sorriso resterà nel cuore di tutto noi… ti ricorderò sempre sorridente come eri tu”. Sono queste solo alcune delle frasi dedicate a Pasquale da parte di chi gli ha voluto bene.