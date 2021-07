Incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo km 224+900, tra gli svincoli di Tarsia sud e Tarsia nord, in provincia di Cosenza, in galleria, direzione nord. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro che ha interessato un veicolo pesante e vettura Volvo con due persone rimaste coinvolte. Una persona ferita è stata trasportata con elisoccorso nell’ospedale «Pugliese – Ciaccio» di Catanzaro, dove versa in gravi condizioni, mentre l’altra è deceduta sul colpo.

Vittima e ferito sono appartenenti alla Guardia di Finanza. Chiusa la corsia Nord in galleria nel tratto interessato dal sinistro sino al termine delle operazioni di soccorso. Disagi per la viabilità. Transito sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.