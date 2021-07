“I sei consiglieri comunali di opposizione a San Giuseppe Vesuviano, Ambrosio, De Lorenzo, Casillo, Borriello, Moccia e Sepe insorgono contro il segretario comunale Martino per aver “intascato” – dicono in una nota – la retribuzione di risultato 2018 e 2019 di quasi ventimila euro senza che gli fossero stati assegnati dal sindaco Catapano gli obiettivi predeterminati.

Ora sarà la Procura regionale della Corte dei Conti alla quale è stato inoltrato un dettagliato esposto, a verificare un eventuale danno erariale”.

“Sindaco ,segretario comunale e Organismo indipendente di valutazione dovranno dar conto alla Corte dei Conti del loro comportamento, da cui è scaturito un esborso di soldi pubblici senza i presupposti di legge, in quanto la retribuzione di risultato spetta solo in presenza di assegnazione di obiettivi predeterminati, i cui risultati vanno ponderati e valutati ,ciò per il segretario Martino non è affatto avvenuto”, afferma il consigliere Antonio Agostino Ambrosio.