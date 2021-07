“Ecco i nuovi attraversamenti pedonali, con dissuasori di velocità, realizzati questa mattina in via Cesare Battisti, in via Europa ed in via Ammendola”. A “presentarli” via social è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Uno strumento utile non solo ai pedoni, ma anche per invogliare a ridurre la velocità in alcune strade dove c’è il rischio maggiore di sinistri stradali.

Il primo cittadini continua: “Ringrazio il Coordinamento per il Miglioramento della Qualità della Vita, diretto dal magg. Ruggiero Rosati, per la realizzazione di questi importanti presidi di sicurezza, rispondenti ai migliori standard tecnici, grazie ai quali possiamo garantire maggiore tranquillità ai pedoni, migliorare la viabilità cittadina ed, al contempo, curare il decoro urbano”.