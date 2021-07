“Si sta concludendo la prova scritta per i 2000 giovani del concorso della Regione Campania. Potranno andare a lavorare con contratto a tempo indeterminato nei Comuni, in Regione e nelle Corti d’Appello”, lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdi’, sottolineando che invece “il concorso statale non ha avuto una forte adesione, perche’ l’occupazione era a tempo determinato con condizioni retributive poco attraenti”. Sul concorso campano De Luca ha detto che “mi aspetto la pubblicazione risultati a minuti non a tre mesi. La Regione Campania e’ l’unica che da’ il lavoro a duemila ragazzi in totale trasparenza”.

Parlando di lavoro, De Luca ha ricordato anche il suo incontro con i rappresentanti della Whirlpool di Napoli: “dopo aver parlato con loro ho segnalato al governo italiano e anche al ministro dell’interno la necessita’ di evitare licenziamenti secchi. Raggiunto un accordo positivo a livello nazionale ma ora per i lavoratori Whirlpool serve un proposta industriale, ci hanno detto che non sono vincolati a Whirlpool ma vogliono un interlocutore di livello non che fallisca”.