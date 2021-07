Non solo festeggiamenti a Napoli per la vittoria dell’Italia agli Europei. Diverse le rapine, soprattutto di scooter, messe a segno durante la “notte magica”. In particolare, i carabinieri stanno indagando su uno degli assalti che si è verificato al corso Amedeo di Savoia. Nel mirino, una coppia che, minacciata con una pistola e strattonata da due criminali, in sella a un altro scooter, Honda Sh.

La donna è stata anche trasportata in ambulanza all’ospedale del Mare per diversi traumi, sia cranico che dorso lombare a addominale, riportati. Numerose altre le segnalazioni, anche sui social.