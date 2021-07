Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in via Carlo Celano per la segnalazione di uno scippo. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, in via Marina tre persone lo avevano minacciato con un coltello e con cocci di vetro e lo avevano colpito con calci e pugni asportandogli il borsello per poi darsi alla fuga; inoltre, la vittima ha riferito che uno di essi si era rifugiato all’interno di una salumeria in via Padre Rocco.

Gli operatori, una volta entrati nell’esercizio commerciale e grazie alle descrizioni fornite, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi ma lo hanno raggiunto e bloccato. Dame Ndao Serigne, 26enne senegalese sottoposto all’obbligo di firma presso la Questura di Torino, è in arresto per rapina aggravata e lesioni.