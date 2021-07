Un ragazzo di 25 anni di Torre del Greco è deceduto all’interno della Facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli. Lo si apprende dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Non si conoscono ancora le cause della morte: se essa sia stata determinata da una caduta o se si sia trattato di un gesto volontario. L’ipotesi del suicidio resta quella prevalente nelle valutazioni dei carabinieri i quali, tuttavia, non escludono altre possibilità.

Lo studente 25enne è stato trovato riverso per terra da una guardia giurata intorno alle 11 all’interno del cortile della Facoltà di Lettere. La salma è stata sequestrata ed è stata disposta l’autopsia. Pare che in quei momenti fosse in corso una sessione di esame.