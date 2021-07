Rimosso anche in via Molinelle a Pompei il tappo di rifiuti, che ostacolava il corso d’acqua nel canale Marna. A darne notizia è l’Associazione “Per la Terra Nostra” che pubblica anche le immagini dell’operazione. “Precedentemente anche in via Tora ad Angri, via Galileo Ferraris Scafati è fatta la stessa operazione”, fanno ancora sapere gli attivisti. Quintali di rifiuti che infatti avevano ostruito tutto, formando un vero e proprio tappeto di immondizia.