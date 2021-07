Diffuso dalla Questura il video relativo a una sparatoria avvenuta a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei e che ha visto il ferimento di un poliziotto. Il far west si era verificato lo scorso 12 luglio scorso alle 3.15 al Corso Garibaldi. Le immagini, riprese da una telecamere di sorveglianza, mostrano i rapinatori che in scooter vengono speronati e cadono a terra. Un primo rapinatore si dà alla fuga. Subito dopo si vede il secondo rapinatore, armato, che ingaggia una colluttazione con il poliziotto che cade in terra colpito da un proiettile all’addome.

L’agente è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato operato. Per fortuna non risulta in pericolo di vita. Con lui in ospedale è finito anche un rapinatore.