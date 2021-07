“Credo che terremo la mascherina per tutta l’estate, anche perché se uno va al mare se la toglie. Se va a ristorante se la toglie, così come la leva se va solo in un parco. E’ evidente che se vai nella piazze della movida devi inchiodarti la mascherina sulla bocca per non essere contagiato, anche perché la variante Delta è particolarmente aggressiva coi giovani. Un piccolo sacrificio che dobbiamo fare perché in Campania arrivano tante persone, tanti turisti, che si aggiungono a quelle persone che non vogliono vaccinarsi. E’ chiaro, comunque, che la protezione vera è la vaccinazione”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha risposto ai giornalisti a margine della visita all’hub vaccinale dell’area industriale di Benevento insieme al presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

“Benevento sarà la prima provincia Covid free della Campania”. L’annuncio sempre del presidente della Regione Vincenzo De Luca all’Hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive della provincia di Benevento.