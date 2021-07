Pnrr: 100 nuove idee per rilanciare l’Albergo dei Poveri di Napoli. Il Consigliere Regionale di Più Europa, Fulvio Frezza: “L’Albergo dei Poveri come possibilità per la Città!”.

di Andrea “Andrew” Notarnicola

Si è tenuto lo scorso Giovedì primo Luglio, una grande consultazione pubblica, con la partecipazione di associazioni, amministratori, esperti, sindacalisti e cittadini per raccogliere idee e progetti destinati al recupero dell’utilizzo di Palazzo Fuga, l’ex Real Albergo dei Poveri di Napoli. A promuoverne l’iniziativa sono stati Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività Culturali e Fulvio Frezza, Consigliere della Regione Campania di Più Europa.

“L’Albergo dei Poveri è un tema a cui sono personalmente legato: durante tutto il mio percorso istituzionale, e da cittadino, dato che vivo in questo quartiere, mi sono impegnato affinché questa struttura dall’immenso potenziale tornasse in vita, per il territorio, per i cittadini e per la Città tutta. Ancor più necessario risulta rivitalizzare l’Albergo dei Poveri se consideriamo che ci sono intere aree completate, arredate ed utilizzabili” – dichiara così il Consigliere Regionale Fulvio Frezza nel suo intervento durante la consultazione pubblica.

“Parliamo di una enorme struttura che ritengo utile e strategica per il territorio, sotto tanti aspetti: come quello culturale, per esempio. Infatti sarebbe interessante pensare ad un intero centro culturale, che contempli musica, centri di studio, museo e biblioteche. Insomma, un polo di vera aggregazione che sia attrattivo, tra gli altri, per i giovani, per la cittadinanza e per il mondo dell’associazionismo. Come ho già più volte affermato, penso che sia necessario predisporre all’interno dell’Albergo dei Poveri delle strutture dedicate alle attività formative utili, anche per il rilancio dell’artigianato a Napoli così come veri e propri laboratori professionali legati soprattutto al recupero delle antiche attività manuali delle quali si perde, ogni giorno, sempre più traccia. Chiaramente in tutto ciò diventa cruciale il collegamento territoriale, motivo per il quale è da considerare essenziale la nuova linea 10 della Metropolitana, già parzialmente finanziata” – prosegue Frezza.

“Ho personalmente invitato, unitamente ad altri 3 Consiglieri Regionali, al Ministro Carfagna una lettera lo scorso Aprile per chiedere l’inserimento del PNRR dei programmi di ri – funzionalizzazione dell’Albergo dei Poveri, richiesta di cui ne vado ancora più fiero dato che è stata accolta. Un piccolo passo è stato fatto, continuerò su questa strada proprio perché ritengo sia una immensa possibilità ed opportunità per Napoli” – termina così il suo intervento Fulvio Frezza.