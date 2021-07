L’Asl Napoli 1 centro ha ampliato la distribuzione dei vaccini e la creazione di centri vaccinali nei distretti sanitari nei diversi quartieri della città, in cui i cittadini possono vaccinarsi senza prenotazione e senza iscrizione in piattaforma, semplicemente presentandosi. L’Asl ricorda che in tutti questi distretti vengono somministrate prime dosi Pfizer con seconda dose a 21 giorni.

I distretti a disposizione dei cittadini di Napoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sono: distretto 24 Chiaia, Posillipo, San Ferdinando in Corso Vittorio Emanuele 691; distretto 25 Bagnoli, Fuorigrotta in Via Davide Winspeare 67; distretto 26 Pianura, Soccavo in via Scherillo 12; distretto 27 Vomero, Arenella in via San Gennaro Antignano 2 e in via Mario Fiore 6; distretto 28 di Scampia, Piscinola, Marianella, Chiaiano in viale della Resistenza 25; distretto 29 di Colli Aminei, San Carlo, Stella in via San Gennaro dei Poveri 25; distretto 30 di Miano, Secondigliano, San Pietro in viale 4 Aprile 50; distretto 31 di Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, Porto, San Giuseppe in via Egiziaca a Forcella 18; distretto 32 di Barra, San Giovanni, Ponticelli in via Bernardo Quaranta 2B; distretto 33 di Vicaria, San Lorenzo, Poggioreale in via Acquaviva 64.