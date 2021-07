Ci sono ambulanze sul posto, ma per fortuna nessuno sarebbe gravemente ferito. L’impressione è che potesse andare molto peggio. Un rimorchio ha perso per motivi da accertare il gommone che stava trasportando. I fatti nel pomeriggio sull’autostrada Napoli-Salerno, all’altezza dell’uscita di San Giorgio a Cremano. Sembrerebbe essere un tamponamento la causa del distacco avvenuto nel pieno del traffico e su cui solo per fortuna non sono coinvolti altri veicoli.

Sul posto la Polizia Stradale che ha dapprima messo in sicurezza gli automobilisti e poi avviato le indagini per capire cosa sia esattamente accaduto. Il 118 ha soccorso le persone a bordo della vettura che avrebbe colpito il mezzo pesante facendogli perdere il carico, costituito appunto da un gommone da portare in una delle tante località marittime del territorio.