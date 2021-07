Focolaio Covid in un centro di accoglienza per migranti nel comune di San Felice a Cancello. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giovanni Ferrara con un post pubblicato sui suoi canali social. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, per circa la metà degli ospiti della struttura di accoglienza è già accertato l’avvenuto contagio da Covid-19: “Su 16 ospiti 7 sono risultati positivi – ha fatto sapere Ferrara e la restante parte è in attesa di tamponi”.

L’annuncio del sindaco ha generato non poca preoccupazione da parte dei cittadini di San Felice a Cancello ma anche della vicina Santa Maria a Vico, dove il sindaco facente funzioni Veronica Biondo ha precisato: “Siamo profondamente preoccupati per quanto accaduto. Da questa mattina siamo in contatto con il sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, al quale abbiamo chiesto di emettere un’ordinanza di isolamento fiduciario per tutti gli ospiti del centro ed un servizio straordinario di monitoraggio, perché il provvedimento sia osservato in maniera scrupolosa. Da parte sua ci ha assicurato che sta seguendo l’evolversi della situazione in prima persona”.