Intervento di salvataggio sul Monte Pontecchio, a Massa Lubrense, per un uomo colto da malore. Sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico della Campania, l’elisoccorso del 118 e una squadra terrestre a supporto delle operazioni. L’uomo lo hanno individuato in località Spina: privo di coscienza, è stabilizzato ed imbarellato dai sanitari per poi essere recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno.

A terra inoltre c’era una squadra a supporto delle operazioni. Sul posto è giunto l’elisoccorso 118 di Salerno con un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, il CNSAS, su richiesta della centrale operativa 118 di Napoli Est.