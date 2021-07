A Vico Equense due turisti tedeschi sono positivi al Covid. La giovane coppia si trova in isolamento nell’hotel della Costiera dove alloggiavano. L’annuncio arriva dal sindaco Andrea Buonocore sui social. “I due sono risultati positivi mentre erano in vacanza nel nostro Comune. È già attivato il protocollo previsto in questi casi che prevede tamponi per tutto il personale dell’albergo”, ha detto il sindaco.

Nei giorni scorsi i due turisti avevano avvertito il personale dell’hotel di avere sintomi come raffreddore e spossatezza. Così era allertata l’Asl Napoli 3 Sud che ha fatto scattare il protocollo Covid. A tamponi effettuati ecco la positività.