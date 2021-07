Pauroso incidente stradale a Contursi Terme, nel Salernitano. Un camion si è ribaltato lungo la Provinciale 429. La strada è rimasta bloccata per ore. Il Sindaco Alfonso Forlenza presente alle operazioni di soccorso ha convocato d’urgenza un incontro con tutti i Sindaci del comprensorio per chiedere al prefetto alla provincia e all’Anas maggiore attenzione alla sicurezza della viabilità in seguito alla chiusura del tratto della fondo Valle Sele.

La cause del sinistro stradale sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente il conducente non è rimasto gravemente ferito. Portato in ospedale sarà dimesso a breve dopo le cure del caso ed un periodo di osservazione.