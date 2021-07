Alle prime luci del mattino un camion bisarca è andato in fiamme, per cause in corso di accertamento, sul raccordo autostradale che da Benevento conduce a San Giorgio del Sannio. L’autista, accortosi immediatamente dell’incendio che stava interessando le auto trasportate, ha subito arrestato la sua corsa su un lato della carreggiata. Allertati i soccorsi e le forze dell’ordine sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale ed i carabinieri per i rilievi del caso.

I caschi rossi sono fortunatamente riusciti a domare il rogo, nonostante le auto trasportate siano finite avvolte dalle fiamme e distrutte. Il raccordo è temporaneamente chiuso in attesa di rimuovere il pesante mezzo e le auto danneggiate.