Due turisti sull’isola di Capri, in arrivo dalla terraferma, sono risultati positivi al Covid. A comunicarlo è l’Asl Napoli 1 centro: sono stati isolati immediatamente e tracciati i loro contatti. I due soggetti sono di nazionalità estera, e sono risultati positivi ad un test rapido anti-Covid. L’esito del tampone antigenico rapido, come spiega l’Asl, è stato poi confermato nelle prime ore di questa notte dal risultato del tampone molecolare.

I due turisti risultano già vaccinati con la prima dose e allo stato sono asintomatici. Sono stati immediatamente isolati e l’indagine epidemiologica non ha individuato contatti stretti da porre in quarantena. A collaborare con l’Asl sull’isola “ovviamente” i responsabili del Comune di Capri per mettere in campo tutte le azioni utili cosi’ come previsto dal protocollo e nell’ambito degli accordi tra Asl e Comuni quando si verificano casi di positivita’ sull’isola.