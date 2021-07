La Palmese ritorna a Mario Rega, il presidente dei successi a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio del 2000. Ieri la fumata bianca in un incontro che ha visto partecipare una ventina di imprenditori locali, tutte eccellenze del territorio. C’è anche l’accordo con il presidente uscente, Vincenzo Ciccone, che ha guidato negli ultimi anni con entusiasmo la squadra rossonera. Un nuovo inizio per la Palmese che vuole quindi rinverdire i fasti d’un tempo grazie all’impegno di Rega e di un gruppo di appassionati pronti a lavorare per il salto di qualità.

Il primo passo già compiuto è l’iscrizione a campionato regionale di Eccellenza, poi la volontà di costruire una squadra che possa lottare per il vertice e provare ad ottenere subito la promozione in Serie D. L’obiettivo resta infatti di tornare nel calcio dilettantistico che conta. Al fianco di Rega ci saranno le società locali: consorzi, aziende di abbigliamento e del settore conserviero. Sulla parte sportiva certa la collaborazione con Mario Pietropinto altro nome legato ai fasti della Palmese.